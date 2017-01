Dopo la sconfitta subita dal suo Milan contro il Napoli, Vincenzo Montella ha parlato a Premium Sport: "Non è vero che siamo entrati in campo spenti: abbiamo anche iniziato bene, ma la velocità e la qualità del Napoli, in una situazione di contropiede, ci ha sorpreso e scombussolato i piani. Bisogna ammettere anche le qualità degli avversari nel valutare una partita. Noi siamo stati bravi a non perdere la testa e a rimetterci in carreggiata. Abbiamo giocato alla pari e questo deve essere motivo di grande soddisfazione per questo gruppo".



'SCONFITTA IMMERITATA' - "Siamo usciti dalla zona comfort: il Napoli è da sette anni che sta a vertici del campionato. Noi, invece, siamo ancora all’inizio: in linea con le nostre aspirazioni, ma all’inizio. Siamo ancora una squadra in costruzione e qualcosa, a questi livelli, puoi anche pagare. Sono naturalmente amareggiato per la sconfitta, ma soddisfatto perché ho visto una squadra giocare con fierezza. Penso che la sconfitta sia immeritata: come padronanza del gioco, a tratti, abbiamo anche fatto più di loro. È comunque una sconfitta che ci fa ben sperare e che ci insegnerà tanto. Possiamo ancora migliorare: dobbiamo lavorare meglio come linea difensiva, anche se i tagli stasera li abbiamo assorbiti abbastanza bene, vantaggio Napoli a parte. E sicuramente dobbiamo migliorare nella tenuta psicofisica per tutti e 95 i minuti. Niang? È entrato bene, la mia intenzione è di ritrovare il giocatore di inizio stagione perché per noi è un valore aggiunto".