Vincenzoa, allenatore delsostiene la Fondazione Stefano Borgonovo. Ecco il messaggio pubblicato su Facebook dalla fondazione: "Vincenzo Montella - grazie per sostenere la Fondazione Borgonovo e in bocca al lupo per la partita di stasera! Nel 2013 Stefano Borgonovo aveva dedicato suo penultimo articolo scritto per la Gazzetta dello Sport a Vincenzo Montella. Scriveva: "Vincenzo era un calciatore, un attaccante fantastico, e ora sta diventando uno degli allenatori più bravi del nostro calcio. Secondo me Montella è un predestinato, come Roberto Mancini. Loro non fanno fatica ad avere intuizioni geniali per far giocare bene una squadra. Con calma e lucidità non subirai il fascino delle comode scelte: questo slogan calza perfettamente per come interpreta il delicato e non semplice ruolo dell’allenatore Vincenzo Montella. Sinceramente non mi aspettavo fosse così bravo. Ripeto, lui è un predestinato."Grazier per essere sempre vicino alla Fondazione e in bocca al lupo per la partita Vincenzo! Stasera la Fondazione Borgonovo tifa per il Milan (quando i rossoneri affronterano l'Austria Vienna allo stadio Ernst Happel, mitico stadio dove Stefano vinse la Coppa Campioni"