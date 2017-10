La Gazzetta dello sport fa il punto sugli infortunati del Milan. Per Luca Antonelli situazione ancora tutta da decifrare, l'infortunio al polpaccio sembra essere seria e la sua presenza al derby e' in dubbio. Buone notizie per Mateo Musacchio, alle prese con un affaticamento muscolare: da lunedì l'argentino tornerà ad allenarsi in gruppo.