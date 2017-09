Vincenzo Montella, come riporta La Gazzetta dello Sport, si è aggiudicato il Premio Liedholm, assegnato ogni anno a uno sportivo che si distingue non solo per i risultati raggiunti ma anche per lealtà, correttezza, signorilità, trasparenza ed eleganza. L’Aeroplanino ritirerà il riconoscimento il prossimo 5 ottobre a Cuccaro Monferrato.