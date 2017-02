Al termine del match vinto contro la Fiorentina, l'allenatore del Milan Vincenzo Montella è intervenuto a Premium Sport: "È una grande vittoria, contro una squadra forte che ci ha fatto soffrire. È un successo meritato, abbiamo creato più occasioni. Potevamo chiuderla nel primo tempo, nella ripresa la Fiorentina ci ha costretto a rimanere bassi, ma non ricordo un loro tiro in porta. Abbiamo deciso di dare loro più campo, cercando di colpire in contropiede. Non ci siamo riusciti. Una vittoria che ci riempie d'orgoglio e ci tiene in scia per l'Europa. Negli scontri diretti siamo in vantaggio con Lazio e Fiorentina, mentre dobbiamo ancora giocare contro Inter Atalanta. Abbiamo cinque Nazionali italiani infortunati, ma non se ne parla molto. Faccio i complimenti ai giocatori che oggi ci hanno permesso di vincere. Non so se sia l'ultima partita in casa di questa proprietà, ma a nome della squadra dedico questa vittoria al presidente Berlusconi e alla dirigenza. Siamo contenti di aver fatto questo piccolo regalo. Galliani viene sempre prima delle partite e dopo, era sereno e si è complimentato con noi. Il calcio mondiale deve tanto a Berlusconi, alle sue idee e al suo management. Il Milan probabilmente è la squadra italiana più conosciuta nel mondo, è quella più vincente nel mondo, non posso sapere cosa succederà ma possiamo solo dire grazie a Berlusconi e alla sua storia. Se mi aspetto una sua chiamata? Io ho sempre il telefono acceso anche se oggi ha avuto un black out prima della gara. Per me è sempre un piacere parlare con il Presidente.



Bacca? A me è piaciuto, per interpretazione e presenza. Non è riuscito a segnare, ma rispetto alle ultime uscite ha fatto di più. Si è reso molto utile alla squadra.



Cambio Deulofeu? A livello tattico poteva stare in campo più lui rispetto ad altri ma avevo la necessità di inserire un altro difensore e ho scelto di togliere lui".