Progetti e obiettivi concreti, da presentare a lui e al suo staff il prima possibile. Vincenzo Montella parlando in conferenza stampa prima della sfida contro il Palermo ha fatto il punto sul proprio futuro, allontanando l'ipotesi di un addio a fine anno (nonostante le voci di un possibile interesse di Roma e Juventus), ma chiedendo chiarezza alla nuova proprietà.



PROGETTO VINCENTE - In particolare, Montella ripone grande fiducia nel nuovo duo dirigenziale composto da Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone, ma per restare in rossonero e magari prolungare un contratto in scadenza il 30 giugno 2018 la fiducia non basta. Servono certezze perchè per l'allenatore campano l'Europa League non può bastare. Montella sogna di allenare in Champions League ed ecco cosa chiederà alla nuova proprietà, nel punto da Milanello del nostro inviato Daniele Longo.