Vincenzo Montella sceglie... Vincenzo Montella. Interrogato su quale tipo di attaccante vorrebbe avere a disposizione la prossima stagione, l'allenatore del Milan ha fornito un identikit ben preciso: "Dzeko? La storia parla per lui. Ma io sceglierei gli attaccanti piccoli, perchè sono più furbi". Un profilo che ricorda il Montella calciatore, una prima punta rapida, alta 1 metro e 72, ma in grado di segnare quasi 200 gol in carriera.



MODELLO NAPOLI - Dopo qualche anno in cui andava di moda il "falso nueve", nelle ultime stagioni si è visto il ritorno dei centravanti alla vecchia maniera, con Belotti, Higuain, Icardi e lo stesso Dzeko in testa alla classifica marcatori della Serie A. Eppure c'è chi, come il Napoli di Maurizio Sarri, si è trovato costretto a puntare su un attacco di "piccoletti" per colpa degli infortuni ed è riuscito a cogliere ottimi risultati, trasformando Mertens in un vero bomber.



DA GOMEZ A KEITA - Un modello che Montella vorrebbe riproporre per il Milan della prossima stagione, visto che Bacca e Lapadula non hanno convinto e possono salutare in estate. Per sostituirli, Mirabelli e Fassone sognavano il grande colpo, con Aubameyang e Morata come primi nomi sulla lista della spesa, ma le ricche offerte arrivate dall'estero - dal PSG per il gabonese e dal Chelsea per l'ex Juve - rischiano di complicare i piani rossoneri. Per questo, seguendo le indicazioni dell'allenatore, ci sono dei nuovi nomi che potrebbero tornare caldi per la prossima sessione. Da quel Papu Gomez che il tecnico campano ha allenato a Catania - opzione facilitata anche dai buoni rapporti con l'Atalanta per l'affare Kessie - a Keita - su cui c'è la forte concorrenza della Juventus - , passando poi per Nicola Sansone del Villarreal e Gregoire Defrel, con Mirabelli che nei giorni scorsi ha incontrato il suo agente, Pocetta. Senza dimenticare Kalinic, una prima punta più fisica, ma anche brava a dialogare con i compagni, come Montella.



