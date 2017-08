Prima doppietta con la maglia del Milan, 79 passaggi riusciti su 83 tentati: Riccardo Montolivo è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria ottenuta ieri sera contro lo Shkendija. Una prestazione da incorniciare, da leader del centrocampo, proprio nella serata che ha sancito il passaggio della fascia di capitano a Leonardo Bonucci.

SAN SIRO LO APPLAUDE - Un giocatore così libero mentalmente al Milan probabilmente non lo avevano mai visto, probabilmente il peso della fascia di capitano lo caricava di troppe responsabilità. Montolivo ha impressionato per intensità, determinazione e voglia di verticalizzare con continuità. Una versione molto vicina a quella della esperienza alla Fiorentina e apprezzata anche dal pubblico di San Siro che gli ha riservato tanti applausi. Una tregua importante per un giocatore troppo spesso finito nel mirino della critica del tifo rossonero.

ARMA IN PIU' PER MONTELLA - Per almeno un mese il Milan non potrà contare su Lucas Biglia, il vero colpo di mercato per quanto riguarda il reparto di centrocampo. Montolivo ieri ha lanciato un segnale forte, inequivocabile: Montella ha l'alternativa in casa, un'arma in più in questo avvio di stagione. Mirabelli e Fassone non torneranno sul mercato per trovare un regista ma solo per reperire una vera alternativa a Frank Kessie.