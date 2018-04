Il centrocampista del Milan Riccardo Montolivo ha parlato a Premium Sport del pareggio nel derby: "Ai punti meritavano loro qualcosa in più, noi abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. In serate così capisci che l'importante è non perdere, quindi abbiamo portato a casa il punto. Gli errori di Mauro Icardi? Raro vederlo sbagliare due gol così, siamo stati fortunati. L'Inter è stata molto ordinata anche dietro, noi facevamo fatica anche sugli esterni non trovando le imbucate e sbagliando più del solito. Ho cercato di dare il massimo, non è facile farsi trovare pronto specie in gare così. Sono soddisfatto. Il Milan crede alla Champions? Il distacco non è facile da recuperare, ma continuiamo a lavorare e pensiamo ai tre punti col Sassuolo".