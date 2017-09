Primo gol con la maglia del Milan contro il Rijeka, Mateo Musacchio ha parlato a Sky Sport al termine del match: "Partita dura? Si, è vero stata dura. Ovviamente, siamo contenti per il risultato, ma non per come è arrivata. Negli ultimi cinque minuti abbiamo segnato il gol fondamentale e abbiamo corretto degli errori. Cosa ci serve per migliorare in difesa? Siamo giocatori che ancora non si conoscono bene, è una squadra nuova, quasi tutti siamo arrivati quest’anno e non è facile. Vincendo queste partite, però, facciamo esperienza per andare avanti, migliorare e creare una squadra forte. Si, ovviamente, siamo tutti uniti. Questo è un progetto che stiamo portando avanti con tanta voglia, vogliamo crescere, che tutto vada bene e siamo tutti uniti".