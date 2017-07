Neldi, quello che scrisse la storia, il primo acquisto fu un'ala, nata a Cisano Bergamasco. 10 miliardi di lire nelle casse dell', elicottero del presidente rossonero e maglia milanista indosso: l'arrivo di Robertopassò alla storia. Nel nuovo, quello targato, il primo acquisto non è stato un esterno capace di accendere la fantasia dei tifosi, ma un centrale granitico, un duro ma con buona tecnica, un difensore dal gran fisico ma spesso vittima di infortuni: Mateo- Vincenzo, tecnico deldalla scorsa stagione, lo voleva già con sé un anno fa:, troppi per un club che viveva disaltati e rimandati. Un'estate dopo, con la scadenza del contratto che si avvicinava, le pretese del Submarino Amarillo sono calate:, il centrale che l'allenatore campano aspettava da tempo. Il primo colpo del Milan cinese, che nel frattempo illo ha chiuso, il primo tassello del nuovo corso, di una nuova era, un primo acquisto che non avrebbe mai fatto presagire tutto quello che sarebbe accaduto poi: Ricardo Rodriguez, Conti, André Silva, Kessié, Biglia e, infine,, un arrivo, oltre che utile, anche simbolico, visto che mette insieme il vecchio e il nuovo, quello che è stato e che è ora,, trattato dalla vecchia dirigenza e preso dalla nuova.Nelle prime uscite in rossonero è stato sempre positivo. Un po' impacciato nella primissima contro il ma già positivo contro il Borussia Dortmund nonostante la sconfitta : ottimi interventi, senso della posizione, fisicità e anche ottima tecnica, con quel dribbling sulla fascia diventato subito virale. Contro ilsi ripete, ingabbiando Robert, infine, la gara di ieri, la prima ufficiale, contro il: avversari non rinomati ma ostici,, quando le gambe dei più piccoli vanno a mille. Un: tutti si scontrano contro il centrale di. Prima centrale di sinistra, poi centrale di destra, duro ma malleabile, capace di giocare sia a 3 che a 4, per il rosarino non cambia niente: sicuro con il pallone tra i piedi, non disdegna il rilancio lungo quando si è in difficoltà, affronta tutti senza paura.Vincenzo Montella abbraccia il suo leader.@AngeTaglieri88