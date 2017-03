Il Milan non molla la presa per Mateo Musacchio. Il difensore argentino del Villarreal resta un obiettivo del club rossonero, dopo che l'estate scorsa era andato molto vicino a concludere l'operazione. Il ventiseienne di Rosario è il nome fatto da Montella che ha avuto modo di seguire da vicino nelle ultime stagioni.



PLACET DI SES - Quello di Musacchio è un nome che trova d'accordo le due anime del Milan, quindi sia Galliani che Fassone. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, anche i dirigenti scelti da SES hanno avuto dei contatti interlocutori con i rappresentati del giocatore. Il contratto in scadenza nel 2018 è un assist da non sottovalutare, anche perchè non risultano passi avanti nella trattativa per il rinnovo con il club spagnolo. L'argentino vuole il Milan e intende aspettare, ha un costo che si aggira sui 20 milioni di euro.



COSA MANCA - E' bene precisare che la fase di stallo sulla cessione societaria non permette di andare a provare l'affondo decisivo. Anche dalla Spagna ci confermano che l'interesse c'è e i contatti sono rimasti vivi, ma non si può parlare di accordo già fatto e sigillato. SES in questo momento sta giocando la partita più importante con Silvio Berlusconi, poi potrà eventualmente pensare di sbloccare la situazione Musacchio, forte di un'apertura totale anche del suo entourage. Senza escludere che possa essere lo stesso Galliani, eventualmente, a chiudere l'operazione.