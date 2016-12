Mateo Musacchio si allontana sempre di più dal Milan, Il difensore centrale richiesto in estate da Vincenzo Montella come rinforzo per la propria difesa non è arrivato nel corso dell'ultimo mercato e, ora, è pronto a rinnovare il proprio contratto con il Villarreal.



RINNOVO E AUMENTO - Secondo quanto riportato dal portale del quotidiano spagnolo AS, infatti, Musacchio è già in trattativa con la dirigenza del Sottomarino giallo per un nuovo accordo contrattuale. L'obiettivo? Prolungare l'attuale accordo in scadenza il 30 giugno 2018 e adeguare sia l'accordo economico sia la clausola rescissoria attualmente ferma a 50 milioni di euro.