Un anticipo di lusso. A San Siro si affrontano Milan e Napoli per una sfida d’alta quota dai grandi contenuti tecnico-tattici. Una partita tra due delle migliori squadre del campionato italiano, giocata in anteprima con il doppio ex Mattia Graffiedi, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com.



Milan-Napoli, ricordando lo 0-4 dell’anno scorso: quanto è cresciuto il nuovo diavolo di Montella?

“E’ cambiato tanto rispetto alla passata stagione, non tanto negli undici quanto nel gioco. L’allenatore sta facendo un grandissimo lavoro e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il Milan ha una grande organizzazione di gioco, sa come far male agli avversari e giornata dopo giornata ha acquisito sempre più certezze. Sabato sarà un sicuramente un bel test”.



Si affrontano le due squadre che praticano il miglior calcio in Italia?

“Assolutamente sì, anche se il Napoli ha qualcosa in più sotto questo aspetto perché la squadra lavora con Sarri già da un anno e questi sono dettagli che fanno la differenza. Ritengo che gli azzurri siano leggermente superiori dal punto di vista qualitativo, forse dispongono di una rosa più ampia ma sarà sicuramente un bel match, penso più equilibrato rispetto a quello della passata stagione”.



Questa partita può valere qualcosa in più del terzo posto?

“Finire tra le prime tre sarebbe già un grandissimo risultato per il Milan, quindi non credo che possano andare oltre. Il Napoli si è già consolidato da anni nei piani alti della classifica e ha tutte le carte in regola per provare a insidiare Roma e Juventus”.



Diawara o Jorginho a centrocampo?

“Difficile dirlo, in ogni caso Sarri casca bene. Diawara ha più fisico ma è meno geometrico di Jorginho. Sono due grandissimi calciatori ma presentano caratteristiche completamente diverse. Molto dipenderà dal tipo di partita che vorrà impostare il Napoli”.



Il recente passo falso della Juventus può riaprire il discorso scudetto?

“Secondo me resta la squadra più forte, su questo aspetto non ci sono dubbi. Però queste sconfitte fanno pensare, lasciano un po’ di margine alle altre, dunque a Roma e Napoli perché in anni recenti la Juventus non ha mai lasciato tanti punti per strada, perdendo diverse partite. Una piccola speranze per le altre c’è”.



Milan-Napoli: pronostico?

“Mi aspetto tanti gol, dico due a due”.