I voti della partita tra Milan e Napoli, vinta dagli ospiti grazie ai gol di Insigne e Callejon.





Milan:



Donnarumma 5,5: In avvio di gara sembra essere scesa la brutta copia: in entrambi gol poteva e doveva fare di più. Strepitoso su Mertens nel secondo tempo ma gli errori hanno pesato di più nell’economia della gara.



Abate 5,5: Benino in fase di spinta, quando Montella gli chiede costante presenza nella metà campo avversario. Si perde Insigne in occasione del vantaggio azzurro.



Gomez 5: Con lui in campo, il Milan perde tanto in fase di impostazione. Grandi responsabilità in occasione del primo gol del Napoli.



Paletta 6,5: L’unico a salvarsi del reparto difensivo.



Calabria 5: Non legge il taglio di Callejon in occasione del secondo gol. Un errore grave e pesante

.

Pasalic 5,5: Sfortunato in occasione del colpo di testa che si infrange sulla traversa. Unico acuto in una gara piuttosto opaca.



Sosa 6: I primi 30 minuti sono di apnea totale, asfissiato dal pressing avversario. Quando il Milan cresce lui sale in cattedra con alcuni cambi di gioco intelligenti. (Dal 74’ Bertolacci s.v)



​Kucka 6,5: Il migliore dei suoi, gol a parte. Uomo ovunque del centrocampo, i suoi inserimenti sono con i tempi giusti.



Suso 6: Ci prova fino in fondo, ma viene spesso triplicato in marcatura. Adesso gli avversari lo temono e gli prendono le misure.



Bacca 5: Per i compagni è difficile servirlo perché si muove poco e male. Troppo spesso finisce in fuorigioco, molle in un paio di conclusioni a rete. (Dal 74’ Lapadula s.v )



Bonaventura 5,5: Non la migliore versione quella di stasera. L’impegno c’è, ma tiene troppo palla, rallentando alcune azioni di rimessa.



All. Vincenzo Montella 5: 5 punti nelle ultime 5 gare, ennesimo approccio molle alla gara dei suoi. Numeri che faranno riflettere il tecnico rossonero.



Napoli:



Reina 6: Prezioso soprattutto nel finale con le sue uscite, quando il Milan cerca spesso la palla dentro alta.



​Hysaj 6: Prestazione ordinata, bada più alla fase difensiva.



​Albiol 6,5: Annulla Bacca con estrema facilità.



​Tonelli 5: Erroraccio in fase di disimpegno che manda in gol Kucka. Non è l’unico della sua gara.



​Strinic 6,5: Tiene bene un cliente scomodo come Suso, un merito per il difensore croato.



​Allan 6,5: Motorino inesauribile, fa da schermo e tiene alto il centrocampo nel momento di massima pressione rossonera. (Dall’85 Rog s.v)



​Jorginho 6: Ottima regia, trova sempre la verticalizzazione giusta. Cala vistosamente nella ripresa, tanto da essere richiamato in panchina da Sarri. (Dal 60’ Diawara 6: Un errore evidente in avvio, cresce con il passare dei minuti, risultando prezioso in copertura )



​Hamsik 6: Primo tempo da manuale della perfetta mezzala: copre, fraseggia, si inserisce. Nella seconda frazione è, però, troppo lezioso.



​Mertens 7: Una sola macchia in una gara perfetta, il gol che poteva chiudere la gara nel primo tempo. Regala due assist decisivi e una presenza costante nelle azioni offensive.



Insigne 7: I suoi movimenti mandano in tilt la difesa del Milan. Trova un gol dei suoi, ne va vicinissimo ad un altro con una giocata da fenomeno.



​Callejon 6,5: Meno vivace rispetto al solito, ma trova il modo di far male con il suo movimento sul secondo palo. Un gol che pesa tanto per la classifica.Un gol che pesa tanto per la classifica.



All. Maurizio Sarri 6,5: Il suo Napoli gioca a memoria e fa punti. Cosa chiedere di più?