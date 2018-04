Donnarumma 7,5: Prima dice no ad una conclusione ravvicinata di Mertens, al 93' si supera con una parata sensazionale su Milik.

Calabria 6: Tiene bene a bada Insigne, rispondendo colpo su colpo. Non preciso in fase di spinta come nel suo repertorio.

Musacchio 6: Personalità in fase di impostazione, unica disattenzione nel finale su Milik che poteva costare cara.

Zapata 7: Quando vede il Napoli si esalta: due chiusure con i tempi giusti su Mertens, praticamente annullato dalla gara. Si concede una gara senza alcuna disattenzione.

Rodríguez 6,5: Ha un cliente molto difficile come Callejon e lo morde alle caviglie per tutta la gara, cercando spesso l'anticipo. Un paio di cross ben calibrati.

Kessie 6,5: Macina kilomentri su kilometri senza sosta, andando a chiudere le linee di passaggio del Napoli.

Biglia 6,5: Direttore d'orchestra, diverse sventagliate con il contagiri. Non perde mai la bussola.

Bonaventura 5,5: Partenza incoraggiante, con il tiro da fuori che impegna severamente Reina. E' sola una flebile illusione, anche oggi Jack gira con le marce piccole. (Dal 79' Locatelli s.v)

Suso 5,5: Da uno con le sue qualità il Milan si aspetta qualcosa di più. Un traversone perfetto e non sfruttato da Kalinic ma anche tanti palloni persi banalmente.

Kalinic 5: Lo vedi lottare con ardore, ma alla fine non ne becca una. San Siro gli riserva ancora dei fischi, non un bene per il croato. (Dal 70 'André Silva 6: Rispetto al compagno di reparto, ha il merito di far salire la squadra e tenere qualche pallone in più. Sale in cielo nel finale ma il suo colpo di testa finisce alto)

Çalhanoglu 6: Dai suoi piedi nascono le azioni più interessanti, il turco ha una cifra tecnica superiore alla media. Conclude, però, poco in porta.

All. Gattuso 6,5: Prepara benissimo la partita dal punto di vista tattico, imbrigliando le fonti di gioco al Napoli.

NAPOLI

Reina 6,5: Il volo sulla botta dal limite dell'area su Bonaventura vale tantissimo. Non paga la minima emozione contro i suoi prossimi compagni di squadra.

Maggio 6: L'usato sicuro del Napoli. Sbanda all'inizio su Calhanoglu, con il passare dei minuti prende le misure al turco.

Albiol 6: Un gigante nel gioco aereo, qualche difficoltà in più quando deve scalare sugli attacchi in contropiede del Milan.

Koulibaly 7: Abbassa la saracinesca e dalle sue parti il Diavolo non riesce proprio a sfondare. Tra i top,nel ruolo, del campionato.

Hysaj 6,5: Estremamente efficace in marcatura su Suso, al quale concede poche volte lo spazio per rientrare. Un soldato che esegue alla perfezione i compiti difensivi.

Allan 5,5: Pochi strappi per il brasiliano che si limita spesso al compitino. Il Napoli ha bisogno del vero Allan, quello di inizio stagione. (dall'87 Rog)

Jorginho 6: Un paio di imbucate per Insigne, ma anche tante pause nella sua partita.

Hamsik 6: Ci prova in due occasioni nel primo tempo, ma la mira non è prefetta. Cala alla distanza, Sarri lo richiama di nuovo in panchina (Dal 66' Zielinski 5,5: Doveva dare dinamismo e inserimenti, non ci riesce quasi mai)

Callejon 5: Combina poco, una sola ghiotta occasione sparata in curva. Giornata no per lo spagnolo che piace al Milan.

Mertens 5: Quasi sorpreso dalla veemenza di Zapata, gioca troppo lontano dalla porta. (Dal 66' Milik 5,5: Il suo ingresso ha l'effetto di far abbassare il Milan per lunghi tratti. Ha sul sinistro la palla della vittoria, ma non gli imprime la giusta potenza)

Insigne 5,5: Lorenzino ha il merito di provarci di più rispetto ai compagni, ma questa volta non riesce a lasciare il segno in uno stadio che lo ha visto spesso protagonista.

All. Sarri 5: Il Napoli non corre più e ha poche soluzioni alternative. Palesa un eccesso di nervosismo nel finale, quando va a brutto muso su Biglia.

Milan e Napoli si dividono la posta in palio, uno 0-0 che non soddisfa nessuno. Ecco le pagelle della gara: