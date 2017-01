Alle 20.45, a San Siro, il Milan accoglie il Napoli. ​Sfida dal sapore di Europea, con la squadra di Sarri che vuole allungare per accorciare sulla Roma e allungare sulle inseguitrici che sognano il terzo posto, tra le quali c'è proprio l'undici di Montella, che ha anche una gara in mano. Il Milan dovrà fare a meno di Locatelli e Romagnoli, squalificati, il Napoli invece, oltre a Milik, non avrà a disposizione Chiriches, Koulibaly e Ghoulam.



Lorenzo Insigne, regolarmente in campo questa sera, è la bestia nera del Milan: 4 gol, è la sua vittima preferita. Inoltre contro i rossoneri non ha mai perso (5 vittorie e 3 pareggi). Di fronte avrà Donnarumma, alla 50esima gara in Serie A con la maglia del Milan, che ha subito solo 3 dei settere rigori fronteggiati in campionato.