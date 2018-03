Stefano Nava, tecnico delle giovanili del Milan, parla a RMC Sport della squadra di Gennaro Gattuso: "Non sapevamo come lavorasse Gattuso, che invece è stato bravissimo a stravolgere il gruppo rossonero. Sono andato a San Siro per Milan-Sampdoria perchè ero curioso di vedere il gioco di Giampaolo, ma Gattuso l’ha dominato in lungo e in largo. Complimenti anche al settore giovanile rossonero".