Chi lo avrebbe detto? Eppure... Mattia De Sciglio per questo Milan è insostituibile. Guardi il campo e hai l'impressione che il terzino rossonero possa dare sempre qualcosa in più, che con le qualità, fisiche e tecniche a disposizione, pecchi sempre di sufficienza. Poi osservi i numeri e leggi che la squadra di Vincenzo Montella è sufficiente solamente quando c'è il classe '92 cresciuto nel Cimiano.



In questo 2017, De Sciglio ha giocato solamente due partite: la prima dell'anno contro il Cagliari, vinta grazie a un gol di Bacca, e la sfida di Coppa Italia contro il Torino, ribaltata con Kucka e Bonaventura. Sempre in campo 90 minuti, con la squadra dell'ex Mihajlovic ha indossato anche la fascia da capitano per qualche minuto. Poi un problema fisico che lo ha tenuto ai box e un Milan che si riscopre vulnerabile, soprattutto a sinistra: Torino, Napoli e Juventus. Due pareggi e un ko. Nelle prime due spazio a Calabria, poi al rientrante Antonelli: volenterosi, ma mai convincenti. E ora il tecnico rossonero è pronto a riaffidarsi a De Sciglio.



Il numero 2 del Milan è tornato a disposizione (era già in panchina contro la Juve), si è allenato con il gruppo ed è arruolabile per la gara con l'Udinese, da non sbagliare per una squadra che vuole tornare alla vittoria. Il Milan, ora, non può fare a meno di Mattia De Sciglio.



