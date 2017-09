Reazione è il termine più utilizzato da Vincenzo Montella nella conferenza stampa pre Austria Vienna-Milan. Questo si aspetta il tecnico rossonero dai suoi ragazzi, toccati nell'orgoglio dopo una sconfitta pesante e non preventivata come quella contro la Lazio. Tra questi c'è Frank Kessie, tra i peggiori in campo nelle ultime due uscite in campionato. Un calo netto, dal punto di vista fisico e mentale, dopo cinque partite giocate da assoluto protagonista.



FRANCK E' INSOSTITUIBILE- Giovedì sera all'Ernst Happel Stadion scenderà in campo una formazione inedita. Spazio al turnover in tutti i reparti, diversi titolari rimarranno a riposo. Non Kessie, considerato assolutamente fondamentale da Montella. Un segnale di fiducia da parte del tecnico, sempre pronto a spendere parole al miele per il centrocampista ivoriano. Allo stato attuale, l'ex Atalanta fa parte della ristretta cerchia degli insostituibili con Bonucci e Donnarumma.



SERVE UNA ALTERNATIVA - Per caratteristiche fisiche e tecniche, Kessie non ha un vero alter ego. Una sensazione di incompletezza registrata anche da Mirabelli, che su Franck ha puntato con decisione tanto da rinunciare facilmente a Juraj Kucka. Nel mercato di gennaio il Milan andrà alla ricerca di una mezzala, considerando che Montolivo e Locatelli non offrono le giuste garanzie in quel ruolo. Kessie, l'insostituibile di Montella, è chiamato subito al salto di qualità: serve quella continuità di rendimento che era mancata nella scorsa, seppur strepitosa, stagione all'Atalanta.