Affare fatto, per l'ufficialità mancano visite e firma. Mbaye Niang lascia ancora una volta il Milan, dopo i prestiti a Montpellier e Genoa, l'attaccante francese scrive un nuovo capitolo della sua carriera, in Inghilterra, con il Watford. Per andare in Premier League ha detto no a un ritorno sotto la Lanterna: voleva fortemente l'Inghilterra, un'esperienza che si augura possa aiutarlo a ripartire. Secondo quanto appreso da calciomercato.com Niang è atteso a Londra per le 13, i test medici sono previsti nel primo pomeriggio.



TORNA A GIUGNO? - Gli Hornets, che ieri hanno chiuso l'arrivo dalla Fiorentina di Mauro Zarate (ha firmato due anni e mezzo di contratto) lo hanno preso in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto a 18, che diventerà obbligo in caso di 10 gol di Niang in questa seconda parte di stagione. Dieci gol che, a oggi, il ragazzo cresciuto nel Caen deve segnare in 17 partite (domenica il Watford affronta il Millwall in FA Cup, con la possibilità di continuare la sua avventura nella competizione). Ecco perchè, da contratto, non è da escludere che possa tornare in rossonero a giugno. L'ok da parte di Sino-Europe alla cessione è però un segnale chiaro: Niang non fa più parte del progetto Milan.