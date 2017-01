M'Baye Niang non sta vivendo il suo momento migliore dell'avventura in rossonero. Il gol manca dal 17 ottobre scorso, quando una sua giocata portò il Milan sul 2-0 contro il Chievo Verona. Due rigori sbagliati, contro Crotone e Roma, e nemmeno un minuto giocato nella finale di Supercoppa Italiana sono un campanello d'allarme anche in ottica mercato.





NESSUNA CESSIONE A GENNAIO - Il numero 11 rossonero è un giocatore con delle potenzialità importanti, sia fisiche che tecniche. Non è da escludere una sua cessione, ma è un discorso che andrà affrontato solo in estate. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, ad oggi, non sono arrivate offerte ne tantomeno gli agenti sono al lavoro per trovare una nuova destinazione. Niang è e resta un patrimonio del Milan, Montella ha intenzione di rilanciarlo già a partire dalla prossima gara di campionato contro il Cagliari.



RINNOVO SPINOSO - Uno snodo fondamentale sarà quello relativo al rinnovo del contratto. Non c'è alcuna fretta, essendo il francese legato al Milan fino al 2019 ma il giocatore si aspetta un segnale di fiducia della società tradotto anche in un adeguamento dal punto di vista economico. Appuntamento quindi a marzo, in attesa di capire se la Sino-Europe Sports vorrà puntare con decisione sul classe 1994.