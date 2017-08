Secondo La Gazzetta dello Sport, le prossime ore saranno decisive per il futuro di M'Baye Niang, per il quale lo Spartak Mosca è disposto a pagare 20 milioni di euro. E' una somma molto importante per il Milan in un'estate così dispendiosa. Intanto, da quello che filtra, sarebbe pronto un extra budget per un nuovo centrocampista, il che testimonierebbe ulteriormente la disponibilità economica della proprietà cinese.