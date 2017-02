Parlando in Inghilterra, dopo il gol segnato con il Watford, l'attaccante francese M'Baye Niang ha dichiarato di voler rimanere a lungo in Premier League dimenticandosi del Milan, che a gennaio lo ha scaricato in prestito proprio al club di Mazzarri: "E’ sempre stato il mio sogno di giocare in Premier League. Sono venuto al Watford per rimanere a lungo termine, perché è un bel club e voglio dimostrare quello che posso dare. Sono molto contento per il mio primo gol e voglio segnare ancora di più in questo stadio. I tifosi sono stati caldi con me e l’atmosfera è piacevole. Dobbiamo andare avanti e si spera di ottenere un’altra vittoria. Sono molto felice per questi due importanti risultati, ma non è finita”.