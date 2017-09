Domenica il Milan affronterà, in un match delicato, la Lazio di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria in extremis sul campo del Chievo Verona. Una sfida importante per tutto, dal sapore di recente passato per Lucas Biglia: il centrocampista argentino, in panchina per 90 minuti nella sfida pareggiata dall'Argentina contro il Venezuela, è stato acquistato dai rossoneri in estate dopo una lunghissima trattativa col club di Lotito. Eppure, il Principito, rischia di partire dalla panchina: tutta colpa di un ritardo aereo.



SI SCALDA LOCATELLI - Per i ritardi dei voli, come ricorda Tuttosport, hanno fatto rientro a Milanello ad allenamento finito Lucas Biglia e Gustavo Gomez. L'argentino si allenerà con il gruppo oggi, per questo motivo ieri Vincenzo Montella ha provato soluzioni alternative, facendo scaldare il motore a Manuel Locatelli, autore di una bella prova, e un perfetto assist, con l'Italia Under 21 contro i pari età sloveni. Il regista classe '98 si scala, in attesa che Biglia si alleni sotto gli occhi del tecnico rossonero.