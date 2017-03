Il Milan non vuole perdere Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe '99 è ormai maggiorenne e può firmare il tanto sospirato contratto da professionista che lo può legare al club rossonero a lungo. Il suo agente Mino Raiola continua a prendere tempo per capire con chi trattare il rinnovo fra vecchia e possibile nuova proprietà, ma il mancato closing lascia spazio per gli inserimenti dall'estero.



C'E' IL REAL MADRID - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport chi si è già fatto sotto con il super agente del portiere rossonero è il Real Madrid. Il club del presidente Florentino Perez ha già scaricato Keylor Navas ritenuto troppo incostante e ha individuato proprio in Donnarumma il possibile portiere con cui aprire un nuovo ciclo "alla Casillas".



GALLIANI AL LAVORO - Il Milan però non può permettersi passi falsi con Donnarumma e Adriano Galliani, dopo aver ricevuto le prime avance da parte dei Blancos, ha iniziato a muoversi con Mino Raiola per porre le basi per un possibile accordo. L'obiettivo è portare l'attuale scadenza dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2020. Il problema rimane l'aspetto economico poichè il portiere italiano è già fra i migliori al mondo nonostante la giovanissima età. La richiesta economica che farà Raiola sarà di quelle importanti e spetterà alla proprietà che resterà in carica (closing o non closing) acconsentire un extra budget da almeno 3 milioni all'anno con premi a salire. Il Milan non vuole perdere Donnarumma, Raiola permettendo.