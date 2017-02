Il futuro di Gianluigi Donnarumma diventerà più chiaro già dalle prossime settimane. L'agente del portiere classe '99 del Milan, Mino Raiola, incontrerà la nuova dirigenza rossonera in primavera per discutere dell'eventuale firma sul contratto di Gigio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui qualora l'entourage del giocatore (18 anni il prossimo 25 febbraio) non ritenesse soddisfacente il progetto societario, la Juve si troverebbe in pole position per assicurarsi l'erede di Buffon.