Si è fermato, proprio quando era a un passo dal rientro in campo. E ora Andrea Conti ne avrà per diversi mesi prima di recuperare. La scorsa settimana l'esterno del Milan si era fermato durante un allenamento per un problema al ginocchio sinistro, quello operato per la rottura del legamento crociato lo scorso settembre. E le visite dei giorni seguenti, tra Italia e Stati Uniti, non hanno portato notizie positive per l'ex Atalanta, che dovrà essere sottoposto a un nuovo intervento chirurgico.



NUOVO INTERVENTO - Come riportato da Sky Sport, già giovedì Conti sarà operato nella clinica romana di Villa Stuart, dall'equipe guidata dal professor Mariani, nuovamente al legamento crociato. Dopo l'intervento, il classe '94 dovrà sottoporsi a una lenta riabilitazione, che lo terrà lontano dai campi per ancora cinque/sei mesi.