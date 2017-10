Giungono sempre più conferme da Sky Sport, dopo le prime indiscrezioni provenienti dal Brasile, sull'interesse del Milan per il centrocampista classe '90 del Santos Lucas Lima. Un nome emerso inizialmente come alternativa alle candidature più gradite di Jankto e Fofana dell'Udinese e a Duncan del Sassuolo, calciatori in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Mirabelli ma economicamente meno abbordabili. Soprattutto sui due calciatori bianconeri è forte la concorrenza dei club di Premier League, mentre Lucas Lima ha il vantaggio di andare in scadenza di contratto a fine dicembre e dunque potrebbe arrivare a parametro zero.



Seguito in passato anche dall'Inter, il 14 volte nazionale con la Seleçao è un centrocampista offensivo che può agire tanto sulla trequarti quanto candidarsi al ruolo di vice Kessie da mezzala, una posizione rimasta scoperta alla chiusura del mercato estivo. Lucas Lima piace al Milan, che ha avuto i primi contatti col suo entourage e che potrebbe sfruttare il canale aperto questa estate con l'agente portoghese Jorge Mendes (che ha portato André Silva) e i suoi rapporti col fondo Doyen, proprietario di parte del cartellino del giocatore, ma anche al Palmeiras e soprattutto ai cinesi dell'Hebei Fortune, squadra nella quale milita l'ex romanista Gervinho.