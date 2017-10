Il giorno dopo le confidenze di Silvio Berlusconi , che ha espresso diversi dubbi sulla solidità finanziaria del nuovo. Come dimostra un documento trovato da alcuni tifosi e che sta circolando su Twitter, l, società fondata per acquisire la maggioranza del club di via Aldo Rossi da Fininvest,A fare da tramite, secondo quanto emerge dal documento, la Great Earn Interntional di Hong Kong, la società che ha prestato i soldi alla holding di Yonghong Li.e, come riporta Il Sole 24 Ore, questi 7 milioni sarebbero serviti a finanziare una parte dell'aumento di capitale del club rossonero della scorsa estate. Un nuovo finanziatore, dunque, per il Milan. La cui stabilità economica è sempre più in discussione.