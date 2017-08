Il futuro di Josè Sosa è ancora tutto da scrivere. L'argentino ha vissuto una estate da separato in casa, con Vincenzo Montella che lo ha escluso dalla lista dei convocati in tutte e sei le gare fin qui disputate. Il classe 1985 ha lasciato un ottimo ricordo in Turchia, dove era stato eletto migliore giocatore del campionato nella stagione 2015/2016, quando vestiva la maglia del Besiktas. Lo ricordano bene Fenerbahce e, soprattutto, Trabzonspor che stanno portando avanti un forte pressing sul rapprensetante del giocatore.



LA RICHIESTA DI SOSA - Il Trabzonspor sta intensificando i contatti con l'agente del giocatore, provando a trovare una intesa che non è così lontana ma nemmeno vicina. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la società di Trebisonda ha messo sul piatto un triennale da 3,5 milioni più bonus a stagione. L'ex Besiktas ha chiesto 5 milioni di ingaggio sia al Trabzonspor che al Fenerbahce. Questione di scelte di vita: Sosa e la sua famiglia non vorrebbero lasciare il Milan e Milano,servirebbe la classica proposta indecente. Le parti sono al lavoro per limare le distanze e non è da escludere che possa arrivare un accordo a stretto giro di posta.



DISTANZA TRA I CLUB - In mattinata il Milan ha detto no all'offerta presentata dall'intermediario, ovvero l'avvocato Ziliani, che sta curando la trattativa perchè ritenuta troppo bassa. Il club rossonero deve necessariamente ricavare una cifra vicina ai 4 milioni di euro per non registrare una minusvalenza a bilancio, in considerazione del contratto in scadenza nel 2018. La trattativa è ancora in piedi e potrebbe avere sviluppi positivi, anche in considerazione del fatto che il club rossonero vuole cedere l'argentino. Parti al lavoro dunque, Sosa dopo una stagione con 18 presenze può lasciare il Milan.