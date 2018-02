Più che un'idea di mercato, un'opportunità da cogliere al volo. Il Milan sta provando ad affondare il colpo per Max Meyer dello Schalke 04. Il classe 1995 non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno con il club della Ruhr. Così come il compagno di squadra Leon Goretzka, che ha già firmato con il Bayern Monaco, è pronto a dire addio alla società dove è cresciuto, facendo tutta la trafila nel settore giovanile.

I DETTAGLI - Il nome di Meyer circola da mesi nelle stanze di Casa Milan. Era stato già proposto in estate, ma con l'arrivo di Calhanoglu i rossoneri non lo hanno ritenuto un discorso prioritario. I contatti, però, sono rimasti sempre costanti con Fabio Parisi, agente molto vicino alla Rogon, l'agenzia che cura gli interessi del Mighty Max di Oberhausen. Il gradimento tecnico è forte, così come la volontà di non fare follie dal punto di vista economico. Attualmente percepisce un ingaggio da 2 milioni più bonus e premi, conta di realizzare il doppio nel prossimo contratto.

VOGLIA DI PREMIER - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, le percentuali di un approdo in rossonero di Meyer sono piuttosto basse allo stato attuale. Questo perché la preferenza va alla Premier League, un campionato ritenuto di maggior fascino e con possibilità di guadagno più alte. Sul giocatore ci sono da tempo il Liverpool, l'Arsenal e lo Stoke City, in ordine di gradimento. Massimiliano Mirabelli si è mosso e attende la scelta definitiva del ragazzo.