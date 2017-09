Konami Digital Entertainment B.V. ha siglato un importante accordo di partnership con AC Milan che diventa così Official Football Video Game Partner del club rossonero. Questo nuovo accordo rafforza ulteriormente il prestigio della rinomata serie di videogiochi Pro Evolution Soccer (PES) e dei i titoli affiliati per piattaforme mobile. KONAMI prosegue nel suo impegno di includere i più prestigiosi team calcistici mondiali nel suo roster di partner mondiali. Questo accordo permetterà a KONAMI di utilizzare la sua tecnologia proprietaria di scansione 3D per ricreare nei minimi dettagli lo stadio e i calciatori del Milan. I giocatori saranno riprodotti in maniera foto realistica e il team di KONAMI avrà accesso completo allo Stadio di San Siro per misurare e riprodurre esattamente ogni suo particolare, cori dei tifosi inclusi, all’interno di PES 2018.