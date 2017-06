Nuovo incontro a Casa Milan tra l'Everton, l'intermediario Vincenzo Morabito e Massimiliano Mirabelli, ds del Milan. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, c'e' l'offerta ufficiale per M'Baye Niang.



I DETTAGLI - Il discorso relativo a Niang procede sul binario giusto. Ieri sera c'e' stato un contatto positivo con gli agenti dell'attaccante francese. Il club di Liverpool ha offerto una cifra vicina ai 18 milioni di euro e adesso la decisione spetta al giocatore che ha chiesto un po' di tempo per riflettere. L'ipotesi di un ritorno in Premier League lo affascina, ci sono margini per chiudere.



I DUBBI DI LAPADULA- Nella discussione e' entrato anche il nome di Gianluca Lapadula ma questa diventa una pista più fredda perché il giocatore non ha fretta di lasciare il Milan e preferirebbe restare in Italia.