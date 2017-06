Nuovo prestito per Matteo Pessina, centrocampista classe 1997 del Milan reduce da un ottimo Mondiale Under 20. Il giocatore, nella scorsa stagione in prestito al Como, lascerà ancora i rossoneri per giocare con continuità. Sulle tracce del giocatore, secondo quanto appreso da calciomercato.com, ci sono Atalanta e Pescara. Entrambi i club hanno già chiesto informazioni a Mirabelli per il giocatore.