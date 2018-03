Quando il rientro in campo in una partita ufficiale sembrava ormai a un passo, un nuovo problema fisico ha frenato nuovamente Andrea Conti. L'esterno del Milan, che ormai da qualche settimana lavorava a pieno ritmo con la squadra di Rino Gattuso, ha interrotto l'allenamento di questa mattina al centro sportivo di Milanello ed è stato accompagnato fuori dal campo dallo staff medico rossonero.



ASPETTANDO GLI ESAMI - Nel pomeriggio il classe '94 sarà sottoposto ad accertamenti, che chiariranno l'entità del suo problema. Sabato scorso Conti aveva giocato tutta l'amichevole svolta dalla formazione di Gattuso contro la Primavera, dopo la quale aveva rivelato di non essere ancora pronto per giocare dall'inizio, ma solo per qualche spezzone. La speranza dei tifosi milanisti e non solo è che questo nuovo problema non sia grave e che già dai prossimi giorni l'ex Atalanta possa tornare in campo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nel pomeriggio arriverà anche il comunicato da parte del club sulle condizioni del terzino italiano.