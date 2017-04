a Pescara, ancora senza: nessuna fretta di accelerare il recupero dello spagnolo, che tornerà in gruppo la prossima settimana, e dunque contro la squadra di Zeman toccherà nuovamente a Lucas Ocampos , alla sua quarta partita consecutiva da titolare in rossonero. E all'Adriatico l'argentino si giocherà molto di più che il semplice posto in campo da difendere in ottica del rientro di Suso: c'è anche il mercato, argomento più caldo che mai in questi giorni.Dopo oltre due mesi di rossonero è arrivato il momento di fare il salto di qualità., un bottino che al momento non soddisfa pienamente il, che parlando diin conferenza stampa gli ha lanciato un messaggio: "(Deulofeu, ndr) Era una scommessa, ci auguravamo che potesse esplodere così come per Ocampos. In passato avevano già fatto vedere grandi cose". La stima del tecnico c'è, ma non basta: essenziale per Ocampos ritrovare la via del gol e quella decisività tenuta in inverno a Genova e che gli era valsa la chiamata dei rossoneri.Dare un segnale di riscossa contro il Pescara sarebbe non solo importante ma strategico,: Ocampos è in prestito dal Marsiglia al Milan via Genoa, che ha mantenuto gli oneri sul riscatto legati al numero di gol, ma ha intenzione di restare in Italia e per questo, come raccontato dal nostro Daniele Longo, il suo entourage incontrerà l'OM per fare un primo punto della situazione e studiare soluzioni alternative per giocare in Serie A anche il prossimo anno indipendentemente dalle reti realizzate da qui a fine stagione. Non basta però la volontà del giocatore,(Fassone-Mirabelli dopo il closing) della sua utilità al progetto di rilancio: Deulofeu ha già fatto innamorare tutti, ora i rossoneri vogliono vedere il vero Ocampos. Inizia la sua personale missione per assicurarsi la permanenza a Milano.Twitter: @Albri_Fede90