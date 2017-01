Il Milan si prepara ad annunciare un nuovo colpo di mercato. Il club rossonero nella giornata di oggi accoglierà a Milano l'esterno d'attacco argentino Lucas Ocampos che svolgerà in mattinata le visite mediche di rito per poi recarsi a Casa Milan per porre le firme su i contratti. Seguirà la giornata il nostro inviato Daniele Longo



08.30 VISITE INIZIATE - Lucas Ocampos è arrivato alla clinica La Madonnina per iniziare le visite mediche. Nel video del nostro inviato, Daniele Longo, le sue prime parole: "Sono contento di essere qua, cercherò di fare il meglio possibile".



08.00 VISITE IN MATTINATA - Sono prenotate per le 8.30 le visite mediche di Lucas Ocampos presso il centro di medicina sportiva La Madonnina di Milano.



07.50 I DETTAGLI - Dopo le resistenze degli ultimi giorni anche il Marsiglia ha dato il suo ok al prestito al Milan. Confermate le clausole presenti nell'affare con il Genoa che, peró, gira Ocampos ai rossoneri in prestito secco.