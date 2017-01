Lucas Ocampos, nuovo esterno offensivo del Milan, parla a MilanTv di questa sua nuova avventura a tinte rossonere: "Sono molto contento, è un gran passo in avanti per la mia carriera. Sono davvero molto contento di giocare nel Milan e non vedo l’ora di giocare la mia prima partita. Sono stato 6 mesi al Genoa e mi piace molto il campionato italiano perché ritengo che sia molto competitivo e mi piace davvero tanto. So che il Milan è la squadra più grande del mondo. La verità è che essere qui oggi è un grande piacere”.



Sulla posizione in campo: "Quella la deciderà l’allenatore. Io gioco dove Montella mi dirà di giocare. L’importante sarà essere utile alla squadra. Fisicamente sto bene, ho giocato con il Genoa fino ad ora. Sfida con la Samp? Dopo 6 mesi col Genoa, considero la sfida contro la Samp molto bella”.



Sul numero di maglia: "Spero di prendere l’undici, spero sia disponibile”.