Keisuke Honda può diventare la grande novità del Milan in vista della sfida di sabato con il Genoa. Nei giorni scorsi Vincenzo Montella lo ha provato con la formazione titolare, un’idea che sta prendendo quota per sopperire alla grande emergenza rossonera.



UN GIRONE FA – Solo 95 minuti totalizzati in campionato, un feeling mai sbocciato con il tecnico. Per il numero dieci rossonero una grande occasione per rilanciare la propria immagine, proprio contro quel Genoa affrontato all’andata nell’unica gara disputata dal primo minuto. Non fu una prestazione memorabile, anzi: il primo gol di Ninkovic nacque da un suo cattivo posizionamento, in concorso di colpa con Poli.



DIPENDE DA LAPADULA- L’eventuale rilancio di Honda dipende da Gianluca Lapadula. L’attaccante torinese ha svolto un lavoro personalizzato nelle ultime sedute, accusa ancora dei fastidi muscolari. Qualora non riuscisse a recuperare, l'ex Cska Mosca andrebbe a completare il tridente con Gerard Deulofeu e Lucas Ocampos, schierato da falso nove.



UNA NAZIONALE DA RICONQUISTARE – Da stella incontrastata - emblema del calcio in Oriente - a un momento di difficoltà, il passo è stato breve, il tempo di una sola stagione. Il commissario tecnico della nazionale del Giappone, il bosniaco Vahid Halilhodžić, sta valutando la possibilità di escludere Honda dalla lista dei prossimi convocati. Un messaggio che sarebbe arrivato in maniera indiretta al giocatore, segnalato molto intristito per la situazione che si è venuta a creare. Ecco perché un’eventuale occasione sabato ha un valore doppio per Keisuke, che dovrà aspettare ancora qualche mese per andare a giocare nella MLS, con i Seattle Sounders in pole.