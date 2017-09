Sergio Sanchez dal Real Madrid, Thiago Dias dal Benfica, Przemyslaw Bargiel, centrocampista classe 2000 dal Ruch Chorzow, Jorgen Strand Larsen, classe 2000, dal Sarpsborg. Il Milan quest'estate ha pescato molto all'estero, cercando di rinforzare la formazione Primavera allenata da Gattuso. Ma il lavoro di scouting non si è fermato, con viaggi in diverse zone del mondo alla ricerca di talenti.



Tra i giovani osservati e seguiti dal Milan c’è anche Antonio Marin. Gli scout rossoneri l’hanno monitorato negli ultimi mesi e le relazioni sono positive. Un talento croato che piace molto in Europa, anche PSG e Manchester City sono sulle sue tracce. È di proprietà della Dinamo Zagabria, ma è un’occasione perché il suo contratto scade nel giugno del 2018. Il croato si può quindi prendere a un prezzo molto basso, al parametro FIFA di circa 200 mila euro.



Toccherà al suo agente Miroslav Bicanic, quindi, trattare e trovare una nuova squadra. In italia lo seguiva anche la Juve, ora ci prova il Milan. Il ragazzo piace, è considerato uno dei migliori talenti in prospettiva. Uno dei migliori 2001 in Croazia. Soltanto 16 anni e già un ruolo importante nella Dinamo Zagabria Under 19 e nella Croazia Under 17, con cui ha giocato l’ultimo Europeo di categoria segnando un gol nelle fasi finali. È un esterno d’attacco di piede destro, ma può giocare sia a destra che a sinistra. Ha dribbling e velocità, è bravo anche sui calci di punizione. Un profilo… da nuovo Milan.