Dopo la Finlandia, ecco il campionato israeliano. Nmadi Oduamadi saluta il Milan. La sua nuova sistemazione sarà in Israele, al Maccabi Petah Tikva FC, dove arriverà in prestito per 6 mesi, come riportato dai colleghi di completesportsnigeria.com e confermato dallo stesso giocatore: “Sto aspettando solo alcune conferme dal Milan, ma l’accordo dovrebbe essere firmato a breve”.