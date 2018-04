La Fiorentina sta volando in campionato e una fetta consistente del merito va anche a Milan Badelj. Faro del centrocampo viola e uomo determinante all'interno dello spogliatoio, con quella fascia di capitano ereditata dal compianto Astori. Eppure i prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi in viola, quel contratto in scadenza nel prossimo giugno è una seria minaccia di addio.

OFFERTO AL MILAN -Badelj e il Milan si sono cercati a lungo, sfiorati due estati fa ma non sono mai riusciti a prendersi sul serio. Il croato ha una forte simpatia per i colori rossoneri da quando era solo un bambino e ha sempre tenuto accesa la speranza di poter coronare il suo sogno. Il suo agente Alessandro Lucci lo ha offerto di nuovo a Massimiliano Mirabelli, convinto che un elemento di grande esperienza come Milan può essere utile a Rino Gattuso. Tutto aperto quindi, il croato è una possibilità anche se non la prima scelta per quel rinforzo low cost messo in preventivo dal club di via Aldo Rossi.

CORVINO OFFRE IL RINNOVO - La Fiorentina, dal canto suo, non ha perso le speranze di ottenere il sì all'offerta formulata per il rinnovo del contratto: biennale con opzione per il terzo anno. Pantaleo Corvino ne ha parlato con il giocatore, la risposta definitiva arriverà nel giro di un mese. Senza dimenticare quel Vincenzo Montella che lo considera un giocatore di valore e lo ha indicato ai dirigenti del suo Siviglia. Tra possibilità e sogni nel cassetto, il futuro di Badelj è ancora tutto da scrivere.