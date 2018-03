Milan-Reina, ci siamo. Come raccolto da Calciomercato.com il giocatore, impegnato ieri al Meazza contro l'Inter, è rimasto Milano per definire un affare ormai fatto. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, sono previste nella giornata di oggi le visite mediche e i primi test propedeutici alla firma del contratto biennale (con opzione per la terza stagione). L'ex Barcellona guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione. Dopo aver provveduto a informare il Napoli dell'esistenza della trattativa per il portiere classe '81, che si libererà il prossimo 30 giugno a parametro zero, il Milan ha accelerato in queste ore per definire un affare che diventerà effettivo da luglio, quando il contratto sarà depositato in Lega. Un nuovo portiere d'esperienza per il Milan, in attesa di conoscere il futuro di Donnarumma.