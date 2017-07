Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, oggi è previsto il ritorno a Milano di Fali Ramadani, mediatore dell’affare Kalinic tra Milan e Fiorentina: il suo obiettivo è quello di far dialogare le parti per giungere il prima possibile ad un accordo. La distanza tra i rossoneri e i viola è minima visto che il club di via Aldo Rossi ha alzato a 22 milioni la propria offerta, di fronte alla solita pretesa di 25 milioni del società viola. Per coprire la distanza esistono almeno tre diverse possibilità: l’aggiunta di bonus, l’inserimento del cartellino di Paletta o il prestito di Niang.