Elliott si muove a 360°. Dopo aver finanziato il presidente cinese del Milan, Yonghong Li, con un prestito da 300 milioni di euro, il fondo statunitense è entrato in Tim al fianco dei francesi di Vivendi. E non finisce qui, infatti Elliot Advisor Limited, una filiale con base a Hong Kong, ha acquisito per oltre un miliardo di dollari azioni di Hyundai Motor, dell'altro suo marchio Kia Motors e Hyundai Mobis, la società di componentistica del gruppo automobilistico sudcoreano. Che, nella prossima stagione, dovrebbe comparire come secondo sponsor dietro alle maglie della Roma.