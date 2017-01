Il, per gennaio, ha un solo obiettivo: Gerard. Per l'esterno dell'sono stati fatti passi avanti, Galliani ha migliorato l'offerta , e ora si aspetta solamente la risposta della dirigenza inglese. Poi, verrà dato spazio alle uscite:e gli altri che non rientrano più nei piani tecnici di Vincenzo Montella. Nella testa della dirigenza rossonera, quella del futuro, c'è poi un altro nome che stuzzica la fantasia: Manolo Gabbiadini.- Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Napoli è un vecchio pallino di Massimo, ds in pectore del, che è pronto ad un tentativo per vestirlo di rossonero. Non ora, ma in estate. Impresa ardua, visto che salvo sorprese l'ex Sampdoria saluterà l'Italia a gennaio; tanti sono i club dalla Premier che lo stanno cercando, dal WBA al Southampton. Ma, se non dovesse arrivare l'offerta giusta, quella che ilaspetta, da 20 milioni di euro, ecco che Gabbiadini potrebbe rimanere fino al termine della stagione al club partenopeo, facendo slittare. In questo caso, e solo in questo caso,, per schierarlo da esterno, nel ruolo in cui si è esaltato quando vestiva la maglia blucerchiata.