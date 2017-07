BBB per fare 11. Dopo Musacchio, Kessie, Ricardo Rodriguez, André Silva, Borini, Calhanoglu, Conti e Antonio Donnarumma, il Milan ha in pugno Biglia e Bonucci. Per completare una squadra di nuovi acquisti manca la ciliegina sulla torta: un altro centravanti.



BIVIO - La pista più praticabile porta a Kalinic, che ieri ha lasciato il ritiro della Fiorentina per motivi personali. Quella più costosa ad Aubameyang del Borussia Dortmund: oggi chiude il mercato in Cina e il Tianjin di Cannavaro ha già alzato bandiera bianca, accontentandosi di Modeste. L'ultima in ordine di tempo ma non di preferenza è rappresentata da Belotti.



BELOTTI - Come si legge su La Repubblica, nelle ultime ore i dirigenti rossoneri hanno rilanciato offrendo 40 milioni di euro più Niang e Paletta al Torino. Due contropartite tecniche gradite a Mihajlovic, ma per convincere il presidente Cairo (atteso in ritiro per parlare con l'attaccante) servono 20 milioni in più: 60 per una valutazione complessiva di 85 milioni. Il Gallo sogna di vestire la maglia rossonera ed è pronto ad accettare un ingaggio annuale da 3,5 milioni netti più bonus a salire. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante granata interessa anche al PSG, dove è sponsorizzato da Verratti.