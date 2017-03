La Juve nel mirino per l'immediato futuro, il rinnovo di contratto col Milan come auspicio più a lungo termine. Da questi concetti riparte Vincenzo Montella alla vigilia del quarto appuntamento stagionale con i bianconeri, un'altra tappa per provare a riportare il club rossonero in Europa. In attesa di ulteriori sviluppi nell'intricata trattativa che potrebbe portare al passaggio di proprietà da Berlusconi alla cordata cinese, Montella inizia a guarda con maggiore ottimismo a proposito di un futuro a tinte rossonere.