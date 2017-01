Un'altra serata da protagonista, un'altra prestazione che ne certifica l'imprescindibilità nel Milan attuale. Suso è sempre più (insieme a Bonaventura) il faro della squadra di Vincenzo Montella. 20 presenze stagionali, 5 assist e 8 assist con quello vincente per il definitivo 2-1 contro il Torino in Coppa Italia. Alla luce di questi numeri, cosa aspetta il Milan a concretizzare l'intesa verbale raggiunta col suo entourage per rinnovare l'attuale contratto?



LA ROJA LO ASPETTA - Adriano Galliani ha definito tutti gli aspetti di un prolungamento fino a giugno 2021 e un adeguamento al rialzo dello stipendio, che toccherà i 2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un premio più che mai meritato per un calciatore capace di imporsi dopo l'anno avaro di soddisfazioni vissuto con Inzaghi e Mihajlovic in panchina e i 5 mesi da urlo nel Genoa di Gasperini. Grazie al Milan Suso è tornato anche ad annusare il profumo della nazionale spagnola, che lo ha inserito nella lista dei giocatori da monitorare nel 2017 e che presto potrebbe entrare a far parte del nuovo corso del ct Lopetegui.



TENTAZIONI ESTERE - Ma è anche grazie a Suso che la formazione rossonera è tornata a recitare un ruolo protagonista nel campionato italiano dopo stagioni di anonimato e a sollevare un trofeo che mancava in via Aldo Rossi dalla Supercoppa Italiana del 2011 vinta a Pechino contro l'Inter. Le lungaggini dovute al complicato passaggio di consegne tra il Milan attuale e quello cinese rischiano di mettere a repentaglio un rinnovo che ad oggi non appare in dubbio ma, nel caso in cui le prestazioni dello spagnolo continuassero ad essere di alto livello, potrebbero suscitare l'interesse di squadre estere pronte a mettere sul piatto una proposta economica migliore. Ecco perchè Galliani e tutto il popolo rossonero attendono in tempi rapidi il via libera di Fassone e Mirabelli per blindare una delle stelle del Milan di oggi e probabilmente del futuro.